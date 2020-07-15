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نيويورك تايمز: اتفاق اقتصادي أمني ضخم بين الصين وإيران يهدّد أمريكا

ونوهت الصحيفة الأمريكية إلى أن الاتفاق يعزز من الشراكة العسكرية بين البلدين، ويمهد لموطئ قدم صينية في الشرق الأوسط.
رمز الخبر: ۴۶۲۳۹
تأريخ النشر: 13 July 2020

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأحد، إن طهران وبكّين توصلتا إلى اتفاق اقتصادي وأمني ضخم وشامل، يهدد الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا الاتفاق يعني تدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية في مجال الطاقة وقطاعات أخرى إلى إيران.

وذكرت الصحيفة أنه في حال تفعيل هذا الاتفاق، فإن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لوضع إيران في عزلة، وحصارها اقتصاديا بسبب برنامجها النووي، سيكون مهددا بالفشل.

وكشفت “نيويورك تايمز” عن حصولها على نص الاتفافية المكون من 18 صفحة، الذي سيؤدي إلى توسع الوجود الصيني في قطاعات المصارف والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية في إيران.

وفي المقابل، ستحصل بكّين على النفط الإيراني بشكل منتظم وسعر مخفض لمدة 25 عاما مقبلا.
النهاية

ونوهت الصحيفة الأمريكية إلى أن الاتفاق يعزز من الشراكة العسكرية بين البلدين، ويمهد لموطئ قدم صينية في الشرق الأوسط.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال قبل أيام، إن طهران صادقت الشهر الماضي على اتفاق الشراكة الذي اقترحه الرئيس الصيني شي جين بينغ أول مرة خلال زيارة لإيران عام 2016.

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