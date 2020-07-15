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ظريف يرد على شائعات بيع جزيرة كيش والنفط إلى الصين

ان وزير الخارجية أكد في شرحه لجوانب هذه الوثيقة، على وضع المصالح الوطنية بعين الاعتبار في إعداد الوثيقة، ونفى شائعات من قبيل بيع جزيرة كيش وبيع النفط الرخيص، واعتبرها بأنها نابعة من المحاولات المغرضة لأعداء تنمية العلاقات بين ايران والصين.
رمز الخبر: ۴۶۲۳۶
تأريخ النشر: 13 July 2020

نفى وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف اليوم الاحد، شائعات من قبيل بيع جزيرة كيش وبيع النفط الخام للصين أرخص من السعر المعتاد، ووصفها بأنها مجرد أكاذيب ناجمة عن المحاولات المغرضة للأعداء للنيل من تنمية العلاقات الايرانية الصينية.

ونقل النائب ابو الفضل عموئي، المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني، عن محمد جواد ظريف لدى حضوره اجتماعا للجنة، أنه اشار الى إعداد مسودة اتفاق التعاون مع الصين لمدة 25 عاما، وقال: ان علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الصين علاقات استراتيجية مبنية على اساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وقد بدأت عملية إعداد هذه الوثيقة منذ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الى طهران في عام 2015، حيث عزم كلا البلدين على وضع خارطة طريق طويلة الامد للعلاقات الثنائية، وبعد تبادل وجهات النظر بين الجانبين، يجري التفاوض بشأن هذه الوثيقة.

وصرح النائب عموئي: ان وزير الخارجية أكد في شرحه لجوانب هذه الوثيقة، على وضع المصالح الوطنية بعين الاعتبار في إعداد الوثيقة، ونفى شائعات من قبيل بيع جزيرة كيش وبيع النفط الرخيص، واعتبرها بأنها نابعة من المحاولات المغرضة لأعداء تنمية العلاقات بين ايران والصين.

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