مرتكب مجزرة المسجد بنيوزلندا يطلب تمثيل نفسه بجلسة النطق بالحكم

وذكرت صحيفة نيوزيلاند هيرالد في تقرير أن موعد صدور الحكم تأكد رسميا يوم الاثنين في المحكمة العليا في مدينة كرايستشيرش بحضور ناجين من الحادث.

قالت محكمة في نيوزيلندا يوم الاثنين إن الشاب الاسترالي الذي اعترف بقتل 51 مصليا مسلما في أسوأ حادث إطلاق نار عشوائي بمدينة "كرايست تشيرش" العام الماضي قرر تمثيل نفسه في جلسة النطق بالحكم المقررة الشهر المقبل.

وكان برينتون تارانت أقر بذنبه في وقت سابق من العام في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي.

وقال القاضي كاميرون ماندر إن قرار تارانت تمثيل نفسه لن يؤثر على الجلسة المقررة في 24 أغسطس آب.

ووافق القاضي على طلب تارانت بعد تأكده من أن المتهم يعرف حقه في الاستعانة بممثل قانوني وأنه يرغب في التنازل عن هذا الحق.

وقال محامو تارانت الذين انضموا للدفاع عنه منذ ظهوره الثاني بالمحكمة في الخامس من أبريل نيسان العام الماضي في بيان بالبريد الالكتروني ”تارانت أبلغ الدفاع بأنه يرغب في تمثيل نفسه عند صدور الحكم“.

وذكرت صحيفة نيوزيلاند هيرالد في تقرير أن موعد صدور الحكم تأكد رسميا يوم الاثنين في المحكمة العليا في مدينة كرايستشيرش بحضور ناجين من الحادث.

وكان الأسترالي برينتون تارانت، الذي يؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض، شن هجوما على مسجدين بمدينة "كرايست تشيرتش" بنيوزيلندا في 15 مارس 2019، بأسلحة اشتراها بشكل قانوني في نيوزيلندا، ما أدى إلى مقتل 51 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح بالغة..