'حماس' للعالم: مانشرته قناة 'العربية' محض اكاذيب

وحذرت الوزارة من نشر وترويج الشائعات التي تبثها قناة العربية، ودعت إلى تحري الدقة ونقل الأخبار عن مصادرها الرسمية.

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس لقناة العالم، ان ‏ما نشرته قناة "العربية" السعودية عن اعتقالات بصفوف المقاو مة بتهمة التخابر مع الاحتلال هي محض اكاذيب.

وأكد حازم قاسم لمراسلة قناة العالم في غزة، ان نشر مثل هذه الاشاعات يخدم هدف الاحتلال بزعزعة الجبهة الداخلية.

من جهتها نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في قطاع غزة، ما نُشر عبر قناة العربية السعودية من أخبار منسوبة للوزارة، حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال.

ووصفت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد هذه الأخبار بالمفبركة، وأكدت أن القناة تمارس التضليل، وتعمل على ترويج الشائعات والأكاذيب.

وحذرت الوزارة من نشر وترويج الشائعات التي تبثها قناة العربية، ودعت إلى تحري الدقة ونقل الأخبار عن مصادرها الرسمية.

وكانت قناة العربية قد نشرت، الأحد، مزاعم "تفيد عن اعتقال وزارة الداخلية بغزة 16 عنصرا، من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.