اصابة 18 بحارا في سفينة تابعة للبحرية الأميركية

وقالت قوات البحرية إن نحو 160 بحارا كانوا على السفينة عندما أعلن نشوب الحريق نحو الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

قال مسؤولون بالبحرية الأميركية إن 18 بحارا على الأقل نقلوا إلى مستشفى بمنطقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا إثر تعرضهم لإصابات طفيفة في حريق ضخم على ظهر السفينة الحربية بونهوم ريتشارد يوم الأحد.

وأظهرت مشاهد مصورة بثت مباشرة أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق صباح يوم الأحد ليجدوا أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد بارتفاع مئات الأقدام في الهواء من عدة نقاط على طول السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييجو البحرية والتي يبلغ طولها 257 مترا.

وانتشرت أطقم الطوارئ في زوارق بجانب السفينة المشتعلة مستخدمة خراطيم لإطفاء الحريق.

وكتبت قوات البحرية على تويتر بعد ظهر يوم الأحد ”تم نقل 18 بحارا إلى مستشفى محلي مصابين بإصابات لا تهدد حياتهم... الطاقم بكامله خارج السفينة وتم إحصاء جميع أفراد الطاقم“.

وقالت قوات البحرية إن نحو 160 بحارا كانوا على السفينة عندما أعلن نشوب الحريق نحو الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من يوم الأحد قالت إدارة الانقاذ من الحرائق في سان دييغو على تويتر إن انفجارا وقع على السفينة وإنها تعمل مع وحدات الإطفاء الاتحادية لإخلاء المنطقة.

وبحلول ظهر الاحد بالتوقيت المحلي قالت الإدارة إن تعليمات صدرت لكل أفرادها بالخروج من الرصيف البحري في الوقت الذي أظهرت مشاهد مصورة من الجو تصاعد الحريق.