خطة برلمان ايران تغيير استراتيجيات التجارة الخارجية

"في قطاع الإسكان ، يجب أن نبدأ جهدًا جادًا في أقرب وقت ممكن من خلال تحويل الأراضي من الأصول الحكومية والتمويل باستخدام رأس مال القطاع الخاص من خلال سوق رأس المال والبنوك".

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، بعد اللقاء الافتراضي مع قائد الثورة الإسلامية ، في سلسلة من التغريدات على تويتر ان خطة مجلس الشورى ستقوم على تغيير الاستراتيجية وتحديث قطاع التجارة الخارجية للبلاد والصادرات غير النفطية بشكل أساسي.

وكتب "محمد باقر قاليباف" في هذه السلسلة من التغريدات انه من خلال التعلم من التجربة الفاشلة للماخوذين بالغرب، يمكننا تفعيل التعاطي مع الجيران، والتسويق الإقليمي، ودخول مرحلة جديدة من المقاومة النشطة ، والتعاطي بشموخ مع أوروبا ، وبناء علاقات قوية واستراتيجية مع الشرق.

وقال إنه تم تعطيل طاقات ضخمة في هذا المجال بسبب إهمال المسؤولين ، مشيراً إلى أن تمويل قطاع الإنتاج ، وخاصة من خلال سوق رأس المال ، مثل مشاريع التنمية ، يجب أن يكون على جدول الأعمال. في الوقت نفسه ، يجب علينا الانتباه إلى قدرة الاقتصاد الرقمي.

وأضاف قاليباف: "في قطاع الإسكان ، يجب أن نبدأ جهدًا جادًا في أقرب وقت ممكن من خلال تحويل الأراضي من الأصول الحكومية والتمويل باستخدام رأس مال القطاع الخاص من خلال سوق رأس المال والبنوك".

وأضاف: "لكي تزدهر الأعمال أولاً وقبل كل شيء ، يجب إزالة الحواجز التي تعترض الإنتاج والاحتكارات واصدار التراخيص بطريقة متخصصة ، ويجب بذل المزيد من الجهود في تنفيذ سياسات الدعم الشامل وتحسين سبل عيش الفئات ذات الدخل المحدود وإصلاح نظام الضرائب والضمان الاجتماعي لصالح المحرومين ، لأن الحكومة ملزمة بمساعدة الأسر التي لايكفي دخلها لسد نفقاتها .

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في هذه التغريدات انه على عكس بعض البلدان ، لم نتمكن من رفع حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي عن خمسة بالمئة وذلك نتيجة عدم اهتمام صانعي السياسات وعدم استعداد المسؤولين التنفيذيين للتغيير في الوقت الذي بامكان الطاقات البشرية العصرية والمقتدرة والمتحمسة تغيير عجلة الاقتصاد باتجاه الاقتصاد الرقمي بمنتهي القوة.