النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۴۱مشاهدات
‍ پ

ايران تحقق فوزها الثاني في بطولة آسيا لكرة الطائرة جلوس

وتقام منافسات البطولة الآسيوية بشكل دوري بين الفرق المشاركة وهي ايران، تايلند، الصين، كازاخستان، اليابان، كوريا الجنوبية وكمبوديا، على ان يخوض كل فريق مباراتين في اليوم الواحد تفصل بينهما استراحة لمدة خمس ساعات.
رمز الخبر: ۴۱۵۸۷
تأريخ النشر: 11 June 2019

حققت ايران انتصارها الثاني على التوالي في مسابقات بطولة آسيا لكرة الطائرة جلوس بتغلبها على تايلند البلد المضيف 3-صفر.

وكانت نتيجة اشواط المباراة التي اقيمت اليوم الاثنين (25-12، 25-8 و25-5) لصالح ايران.

وكانت ايران قد فازت في المباراة الاولى التي اقيمت صباح اليوم الاثنين على كمبوديا بنفس النتيجة 3-صفر (25 - 15، 25 - 13 و 25 - 6).

وتلتقي ايران في المباراة الثالثة الصين يوم الثلاثاء.

وتقام منافسات البطولة الآسيوية بشكل دوري بين الفرق المشاركة وهي ايران، تايلند، الصين، كازاخستان، اليابان، كوريا الجنوبية وكمبوديا، على ان يخوض كل فريق مباراتين في اليوم الواحد تفصل بينهما استراحة لمدة خمس ساعات.

وانطلقت مسابقات بطولة آسيا لكرة الطائرة جلوس 2019 اليوم الثلاثاء في تايلند وتستمر لغاية يوم السبت المقبل 15 حزيران / يونيو.

يذكر ان ايران كانت قد حجزت بطاقة الـتأهل الى دورة باراولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها ببطولة العالم 2018 التي اقيمت في هولندا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مختصون ايرانيون يصنعون جهازا لاختبار معدل السكر في الدم لأول مرة
رئيس التعبئة يشيد بمصارع اوکراني زيّن فانلته بصورة قائد الثورة
مسؤول: اميركا تعتقل عالما ايرانيا وتعرقل إطلاق سراحه رغم تشدقها بحقوق الانسان
ترجمة قائد الثورة لکتاب سيد قطب "في ظلال القرآن" طرحت في الاسواق
تشييد أكبر حي صناعي لانتاج الملابس في الشرق الاوسط في طهران
لافروف : اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يلتئم الشهر الحالي
ابوشريف: الكيان الصهيوني سيزول بمقاومة الشعب الفلسطيني
محادثات بين ايران وروسيا في موسكو حول سوريا واليمن
ايران بصدد زيادة انتاجها من الطائرة المقاتلة "كوثر"
"نزار زکا" يغادر ايران بعد الافراج عنه
لقاء مرتقب بين بوتين وروحاني في بيشكك الجمعة
ظريف: الامارات تسعى لتتحول الى اسرائيل الثانية
الصاروخية اليمنية تقصف مطار أبها الدولي بصاروخ من نوع "كروز"