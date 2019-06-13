ايران تحقق فوزها الثاني في بطولة آسيا لكرة الطائرة جلوس

وتقام منافسات البطولة الآسيوية بشكل دوري بين الفرق المشاركة وهي ايران، تايلند، الصين، كازاخستان، اليابان، كوريا الجنوبية وكمبوديا، على ان يخوض كل فريق مباراتين في اليوم الواحد تفصل بينهما استراحة لمدة خمس ساعات.

حققت ايران انتصارها الثاني على التوالي في مسابقات بطولة آسيا لكرة الطائرة جلوس بتغلبها على تايلند البلد المضيف 3-صفر.

وكانت نتيجة اشواط المباراة التي اقيمت اليوم الاثنين (25-12، 25-8 و25-5) لصالح ايران.

وكانت ايران قد فازت في المباراة الاولى التي اقيمت صباح اليوم الاثنين على كمبوديا بنفس النتيجة 3-صفر (25 - 15، 25 - 13 و 25 - 6).

وتلتقي ايران في المباراة الثالثة الصين يوم الثلاثاء.

وتقام منافسات البطولة الآسيوية بشكل دوري بين الفرق المشاركة وهي ايران، تايلند، الصين، كازاخستان، اليابان، كوريا الجنوبية وكمبوديا، على ان يخوض كل فريق مباراتين في اليوم الواحد تفصل بينهما استراحة لمدة خمس ساعات.

وانطلقت مسابقات بطولة آسيا لكرة الطائرة جلوس 2019 اليوم الثلاثاء في تايلند وتستمر لغاية يوم السبت المقبل 15 حزيران / يونيو.

يذكر ان ايران كانت قد حجزت بطاقة الـتأهل الى دورة باراولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها ببطولة العالم 2018 التي اقيمت في هولندا.