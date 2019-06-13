انطلاق معرض إينوتكس للتكنولوجيا في طهران

ويقدم المعرض إنجازات إبداعية مصنعة محلياً مثل محرك معالجة النطق واللغة والعوازل المضادة للماء والبقع في معدات البناء ومنظومة رادشيد للرصد والرقابة والمجهر الالكتروني النافذ ومنظومة تسجيل الحركات الافتراضية للجسم والعداد الذكي للكهرباء في القطاع الصناعي وغيرها.

شبکة تابناک الاخبارية: بدأت أعمال معرض إينوتكس للتكنولوجيا في نسخته الثامنة اليوم الأحد في طهران وفق شعار "الجمع بين الإبداعات والتقنية تحت ىسقف واحد".

ويهدف المعرض الى تعزيز التعاون بين المستثمرين والشركات الناشئة والتقنية في ايران.

ويقدم المعرض إنجازات إبداعية مصنعة محلياً مثل محرك معالجة النطق واللغة والعوازل المضادة للماء والبقع في معدات البناء ومنظومة رادشيد للرصد والرقابة والمجهر الالكتروني النافذ ومنظومة تسجيل الحركات الافتراضية للجسم والعداد الذكي للكهرباء في القطاع الصناعي وغيرها.

ويشار إلى أن المعرض يضم جناحا خاصا للشركات المعرفية بهدف استعراض طاقاتها ودعمها.