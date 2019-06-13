ذهبية و3 فضيات لـ إيران بالدوري العالمي للكاراتيه

اما الميداليات البرونزية فمن نصيب اللاعبتين "طراوت خاكسار" و"حميدة عباس علي" ، بجانب مجيد حسن نيا ومهدي خدابخشي.

شبکة تابناک الاخبارية: أحرز اللاعبون الايرانيون ميدالية ذهبية واحدة و3 فضيات بالمرحلة الرابعة من الدوري العالمي للكاراتيه المقامة في مدينة شانغهاي الصينية بمشاركة 543 لاعبا ولاعبة من 76 بلدا.

تقلد الميدالية الذهبية الايراني "سجاد كنج زادة" اثر فوزه بالنزال النهائي لمنافسات 84+ كغم، على مواطنه صالح اباذري.

فيما نال الفضية كل من: بهمن عسكري 75 - كغم وصالح أباذري 84+ كغم و علي كريمي 67- كغم.

اما الميداليات البرونزية فمن نصيب اللاعبتين "طراوت خاكسار" و"حميدة عباس علي" ، بجانب مجيد حسن نيا ومهدي خدابخشي.