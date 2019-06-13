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لجنة إيرانية علمية تعلن استعدادها لمعالجة مشاكل البلاد

وحددت اللجنة في دعوتها، المواضيع التالية التي تتمثل بتحديد طبيعة الأضرار الاجتماعية في البلاد واستخدامات الأجواء الافتراضية والمخاطر الناجمة عنها والعقبات والعناصر المؤثرة في الازدهار الاقتصادي للإنتاج الوطني والآليات المتاحة لمواجهتها والحيلولة دون انتشارها وغيرها.
رمز الخبر: ۴۱۵۵۹
تأريخ النشر: 09 June 2019

شبکة تابناک الاخبارية: أعلنت اللجنة العليا للعلوم الإنسانية - الإسلامية في إيران عن استعدادها لمعالجة المشاكل التي تعترض البلاد في الظروف الراهنة وفق أساليب علمية.

وجاء ذلك تلبية لدعوة وجهها قائد الثورة الإسلامية للأساتذة والباحثين الإيرانيين من اجل معالجة مشاكل البلاد في الظروف الراهنة وذلك في إطار كتابة المقالات العلمية والبحثية ذات الصلة.

وحددت اللجنة في دعوتها، المواضيع التالية التي تتمثل بتحديد طبيعة الأضرار الاجتماعية في البلاد واستخدامات الأجواء الافتراضية والمخاطر الناجمة عنها والعقبات والعناصر المؤثرة في الازدهار الاقتصادي للإنتاج الوطني والآليات المتاحة لمواجهتها والحيلولة دون انتشارها وغيرها.

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