النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۹۱مشاهدات
‍ پ

حداد عادل: لجنة النهوض والارتقاء بالانسانيات تتولى شرح المفهوم الدقيق للعلوم الإنسانية

ووصف التغييرات الناجزة في هيكلية وزارة العلوم والابحاث والتقنيات بالايجابية حيال الامانة العامة للجنة التخصصية للنهوض والارتقاء بالعلوم الانسانية.
رمز الخبر: ۴۱۵۵۸
تأريخ النشر: 09 June 2019

قال عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في ايران غلام علي حداد عادل إن الغموض في مفهوم العلوم الإنسانية والتقليد الفكري للغرب من دلائل عدم وضوح هذا المفهوم لذلك يجب شرح الغرض من العلوم الإنسانية.

وقال حداد عادل، في تصريح ادلى به خلال اجتماع لجنة النهوض والارتقاء بالعلوم الانسانية التابعة للمجلس الاعلى للثورة الثقافية، إنه ينبغي توثيق الخطوات المنجزة في مجال تحسين العلوم الإنسانية من أجل رسم الطريق المتبع حيث أن النموذج الاول لهذا العمل تجسد في دراسة مرحلة الماجستير في قسم الرعاية الاجتماعية والذي رعته الامانة العامة.

ووصف التغييرات الناجزة في هيكلية وزارة العلوم والابحاث والتقنيات بالايجابية حيال الامانة العامة للجنة التخصصية للنهوض والارتقاء بالعلوم الانسانية.

ويشار الى أن لجنة النهوض والارتقاء بالعلوم الانسانية ناقشت وراجعت المناهج الدراسية لقسم "فلسفة العلوم الإنسانية" في مرحلة الدكتوراه ، بعد استعراض التقرير الخاص في مجموعة عمل الفلسفة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مختصون ايرانيون يصنعون جهازا لاختبار معدل السكر في الدم لأول مرة
رئيس التعبئة يشيد بمصارع اوکراني زيّن فانلته بصورة قائد الثورة
مسؤول: اميركا تعتقل عالما ايرانيا وتعرقل إطلاق سراحه رغم تشدقها بحقوق الانسان
ترجمة قائد الثورة لکتاب سيد قطب "في ظلال القرآن" طرحت في الاسواق
تشييد أكبر حي صناعي لانتاج الملابس في الشرق الاوسط في طهران
لافروف : اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يلتئم الشهر الحالي
ابوشريف: الكيان الصهيوني سيزول بمقاومة الشعب الفلسطيني
محادثات بين ايران وروسيا في موسكو حول سوريا واليمن
ايران بصدد زيادة انتاجها من الطائرة المقاتلة "كوثر"
"نزار زکا" يغادر ايران بعد الافراج عنه
لقاء مرتقب بين بوتين وروحاني في بيشكك الجمعة
ظريف: الامارات تسعى لتتحول الى اسرائيل الثانية
الصاروخية اليمنية تقصف مطار أبها الدولي بصاروخ من نوع "كروز"