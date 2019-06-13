حداد عادل: لجنة النهوض والارتقاء بالانسانيات تتولى شرح المفهوم الدقيق للعلوم الإنسانية

قال عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في ايران غلام علي حداد عادل إن الغموض في مفهوم العلوم الإنسانية والتقليد الفكري للغرب من دلائل عدم وضوح هذا المفهوم لذلك يجب شرح الغرض من العلوم الإنسانية.

وقال حداد عادل، في تصريح ادلى به خلال اجتماع لجنة النهوض والارتقاء بالعلوم الانسانية التابعة للمجلس الاعلى للثورة الثقافية، إنه ينبغي توثيق الخطوات المنجزة في مجال تحسين العلوم الإنسانية من أجل رسم الطريق المتبع حيث أن النموذج الاول لهذا العمل تجسد في دراسة مرحلة الماجستير في قسم الرعاية الاجتماعية والذي رعته الامانة العامة.

ووصف التغييرات الناجزة في هيكلية وزارة العلوم والابحاث والتقنيات بالايجابية حيال الامانة العامة للجنة التخصصية للنهوض والارتقاء بالعلوم الانسانية.

ويشار الى أن لجنة النهوض والارتقاء بالعلوم الانسانية ناقشت وراجعت المناهج الدراسية لقسم "فلسفة العلوم الإنسانية" في مرحلة الدكتوراه ، بعد استعراض التقرير الخاص في مجموعة عمل الفلسفة.