ظريف يرد على مزاعم اميركا حول البرنامج الصاروخي الايراني

انه وعلى النقيض من مزاعم بومبيو فان القرار 2231: الف) يدعو ايران ولا يمنعها ؛ ب) ان لا تقوم ايران باي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية "المصممة" لتكون قادرة على حمل الاسلحة "النووية". صواريخنا لم تصمم لحمل الاسلحة النووية – التي لا نسعى لصنعها - .

شبکة تابناک الاخبارية: رد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على المزاعم الاميركية الجديدة حول البرنامج الصاروخي الايراني.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: 1- ان الولايات المتحدة التي انتهکت القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بخروجها من الاتفاق النووي او حلفائها الذين ينتهكون الان نص القرار حول تطبيع العلاقات الاقتصادية مع ايران، ليسوا في موقع يؤهلهم للاصرار في الموضوع الصاروخي وفق تفسيرهم الاعتباطي لنصوص القرار في الوقت الذي يزودون فيه قتلة اليمنيين بكميات هائلة من الاسلحة.

2- انه وعلى النقيض من مزاعم بومبيو فان القرار 2231: الف) يدعو ايران ولا يمنعها ؛ ب) ان لا تقوم ايران باي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية "المصممة" لتكون قادرة على حمل الاسلحة "النووية". صواريخنا لم تصمم لحمل الاسلحة النووية – التي لا نسعى لصنعها - .

وکان الرئيسان الاميركي والفرنسي ترامب وماکرون قد طرحا خلال لقائهما الاخير مزاعم حول البرنامج الصاروخي الايراني.