طهران تدين بشدة الحظر الاميركي الجديد على البتروكيمياويات الايرانية

واعتبر إن هذا الإجراء الذي اتخذته أميركا يتعارض مع مبادئ وقواعد العلاقات والقانون الدولي ، وكذلك الالتزامات الدولية لهذا النظام ويتحمل مسؤوليته على الصعيد الدولي.

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي الحظر الاميركي الجديد الذي طال شركات البتروكيمياويات الايرانية ووصفه بمثابة مصداق للارهاب الاقتصادي.

وقال موسوي، في تصريحه حول هذا الموضوع، إن هذا الاجراء الاميركي الجديد هو استمرار للخطوات العدائية الذي ينتهجه البيت الابيض ضد الشعب الايراني.

واضاف: إنه لم يستغرق الأمر سوى أسبوع واحد من الصبر لإثبات زيف دعوة الرئيس الاميركي بالتفاوض مع إيران.

وتابع: إن سياسة ممارسة الضغوط القصوى سياسة فاشلة اختبرها الرؤساء السابقون لهذا البلد وهو نهج خاطئ وينبغي للحكومة الاميركية أن تدرك أنها لن تنال أهدافها باتباع هذه السياسة مطلقاً.

ووصف دعوات بعض المسؤولين الاميركيين للدخول في مفاوضات مع ايران بالمخادعة وغير حقيقية وتهدف الى اجتذاب اهتمام الرأي العام فقط.

واعتبر إن هذا الإجراء الذي اتخذته أميركا يتعارض مع مبادئ وقواعد العلاقات والقانون الدولي ، وكذلك الالتزامات الدولية لهذا النظام ويتحمل مسؤوليته على الصعيد الدولي.

وأكد أن جميع البلدان تتحمل مسؤولية اتخاذ مواقف ازاء هذا الانتهاك الصارخ لمبادئ القانون الدولي وعليها أن لاتسمح بتقويض إنجازات المجتمع الدولي في مجال التعددية جراء الإجراءات المتغطرسة والأحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الأميركية.

ويشار الى ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أعلن أمس الجمعة (7 حزيران/ يونيو) عن فرض حظر جديد على قطاع البتروكيماويات الإيراني.