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علاج مرضى السرطان الاجانب في ايران بثلث التكلفة العالمية

واضاف، ان استخدام الاساليب المتطورة في علاج السرطان داخل البلاد ساهم في درّ عائدات للبلاد فضلا عن الحيلولة دون مغادرة المرضى للعلاج في الخارج.
رمز الخبر: ۴۱۵۴۸
تأريخ النشر: 09 June 2019

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن الأخصائي الايراني فی طب الأورام الإشعاعي "هادي مولانا" عن معالجة مرضى السرطان الاجانب في ايران بثلث التكاليف العلاجية لذات المرضى في البلدان الاخرى.

وخلال موتمر صحفي يوم السبت على هامش الملتقى الـ43 لجمعية الاطباء الجراحين في طهران، اوضح هادي مولانا ان تكلفة علاج السرطان باستخدام الاساليب المتطورة في اوروبا واميركا تتراوح بين 30 و 40 الف دولار؛ مضيفا لكننا تمكنا من استقطاب المرضى الاجانب ومعالجتهم بمبلغ يبلغ ثلث هذه التكلفة.

واضاف، ان استخدام الاساليب المتطورة في علاج السرطان داخل البلاد ساهم في درّ عائدات للبلاد فضلا عن الحيلولة دون مغادرة المرضى للعلاج في الخارج.

ومن جانبها شرحت عضو الهيئة العلمية لجامعة العلوم الطبية في ايران خلال الملتقى اليوم، الاساليب والطرق المتطورة المتداولة في ايران لعلاج السرطان، وقالت : نحن تمكنا من توفير الظروف المناسبة لاستقطاب المرضى الاجانب من الدول الجارة والمنطقة.

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