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155 أكاديميا أوروبيا يناشدون الاتحاد حظر بيع السلاح لإسرائيل

وأوضح الأكاديميون أن إسرائيل تستخدم التكنولوجيا العسكرية في حماية المناطق التي تحتلها، والحفاظ على نظام الفصل العنصري (أبارتايد).
رمز الخبر: ۴۱۵۴۴
تأريخ النشر: 08 June 2019

شبکة تابناک الاخبارية: ناشد 155 أكاديميا أوروبيا مفوضية الاتحاد الأوروبي فرض حظر على بيع الأسلحة إلى إسرائيل، ومنعها من المشاركة في برامج الأبحاث العلمية.

وفي رسالة مفتوحة إلى المفوضية، لفت الأكاديميون إلى أن تل أبيب تنتهك حقوق الإنسان بشكل صريح، مطالبين الاتحاد بفرض حظر شامل على بيعها السلاح.

ودعا الموقعون على الرسالة الاتحاد الأوروبي إلى تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج “أفق 2020 العلمي” حتى تتوقف عن انتهاك القانون الدولي.

وشددوا على أن “نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى إسرائيل لاستخدامها في انتهاك حقوق الإنسان لا يتوافق مع قيم أوروبا”. وأضافوا “يجب استخدام المعرفة والابتكار في خدمة المجتمعات والإنسانية”.

وأوضح الأكاديميون أن إسرائيل تستخدم التكنولوجيا العسكرية في حماية المناطق التي تحتلها، والحفاظ على نظام الفصل العنصري (أبارتايد).

كما ذكّروا الاتحاد بتوثيق الأمم المتحدة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وعام 2014، وقع الاتحاد الأوروبي وتل أبيب بالأحرف الأولى اتفاق تعاون علمي يتيح لإسرائيل المشاركة في “أفق 2020 العلمي”.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص ميزانية للبرنامج العلمي المذكور بنحو ثمانين مليار يورو، بهدف تمويل الأبحاث العلمية والابتكار.

ويعد البرنامج الأكثر طموحا في تاريخ الاتحاد، ويهدف إلى تمكين أوروبا من البقاء في مقدمة دول العالم في الأبحاث العلمية والابتكارات.

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