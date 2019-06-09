فورين بوليسي: ثلاث دول عربية تثير الفوضى في السودان

ويشير المقال إلى أن نفوذ السعودية والإمارات ومصر في ما يحدث ب‍السودان يعتبر أمرا جليا وواضحا، حيث يؤكد مراسل صحيفة نيويورك تايمز انتشار مركبات عسكرية إماراتية تجول في شوارع الخرطوم.

شبکة تابناک الاخبارية: يقول الكاتبان جوستين لينش وروبي غرامر إن عددا من دول الشرق الأوسط تلعب دورا في حالة الفوضى الدموية التي ينزلق إليها السودان الأيام الأخيرة، وتكتفي الولايات المتحدة بالتفرّج دون إستراتيجية واضحة تجاه البلاد التي تتجه للانهيار.

ويضيفان بمقال بمجلة فورين بوليسي الأميركية: هذه الدول -التي سعت إلى سد الفراغ الذي خلفه تنحي الرئيس السابق عمر البشير عن السلطة- أثارت فوضى في البلاد وجعلتها تتجه نحو الانهيار، وسط شعور مسؤولين أميركيين بالإحباط إزاء رد بلادهم الخجول عقب استخدام القوات السودانية العنف الشديد لفض الاعتصام.

ويشير المقال إلى أن نفوذ السعودية والإمارات ومصر في ما يحدث ب‍السودان يعتبر أمرا جليا وواضحا، حيث يؤكد مراسل صحيفة نيويورك تايمز انتشار مركبات عسكرية إماراتية تجول في شوارع الخرطوم.

ويضيف الكاتبان أن كلا من السعودية والإمارات تعهدتا بدعم السودان الفترة الراهنة بمليارات الدولارات على شكل مساعدات، مشيران إلى أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان زارا بعضا من الدول الخليجية.