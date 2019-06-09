النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۳۱مشاهدات
‍ پ

رئيسة الوزراء البريطانية تستقيل من رئاسة حزب المحافظين

وستؤدي ماي مهامها حتى انتخاب زعيم جديد للحزب، يتولى رئاسة الحكومة وهي عملية من المتوقع أن تستغرق ما يقارب الشهرين.
رمز الخبر: ۴۱۵۳۲
تأريخ النشر: 08 June 2019

قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها من زعامة حزب المحافظين، بعد فشلها في سحب ببلادها من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت "اللجنة 1922" التي تتألف من البرلمانيين عن حزب المحافظين، يوم الجمعة، أنها تبادلت الرسائل مع ماي بهذا الشأن.

وقالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء إنه "خلال الفترة المتبقية لها في منصبها ستعمل (ماي) على جدول الأعمال الداخلي الذي هو في صدارة اهتمامها أثناء رئاستها للحكومة".

ومن المتوقع أن يختار حزب المحافظين زعيمه الجديد في أواخر يوليو المقبل. وحتى ذلك الوقت ستواصل ماي أداء مهام رئيسة الوزراء.

يذكر أن تيريزا ماي (62 عاما) تولت قيادة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة في يوليو 2016، وفازت في الانتخابات البرلمانية 2017.

وعلى خلفية فشلها في تمرير الاتفاق حول شروط "بريكست" في البرلمان البريطاني، أعلنت ماي في 24 ايار/مايو الماضي عن استقالتها من قيادة الحزب ومنصب رئيسة الوزراء اعتبارا من 7 حزيران/يونيو الجاري.

وستؤدي ماي مهامها حتى انتخاب زعيم جديد للحزب، يتولى رئاسة الحكومة وهي عملية من المتوقع أن تستغرق ما يقارب الشهرين.

المصدر: وكالات

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صاروخ "زلزال1" يدك ميليشيات التحالف السعودي بالجوف
إصابة 10 أشخاص بحادث في مترو بوسطن الأمريكية
الفصائل الفلسطينية تستنکر تصريح السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني
فرنسا.. أكثر من 10 آلاف متظاهر في احتجاجات "السترات الصفراء"
لجنة إيرانية علمية تعلن استعدادها لمعالجة مشاكل البلاد
حداد عادل: لجنة النهوض والارتقاء بالانسانيات تتولى شرح المفهوم الدقيق للعلوم الإنسانية
ايران ترفع طاقة انتاج الغاز بحقل مشترك مع قطر
بعد مهاجمة المعتصمين وقتل 113 شخصا.. مدرعات إماراتية تتجول في شوارع الخرطوم
ظريف يرد على مزاعم اميركا حول البرنامج الصاروخي الايراني
طهران تدين بشدة الحظر الاميركي الجديد على البتروكيمياويات الايرانية
الامن القومي الايراني: ضمانات نجاح زيارة رئيس وزراء اليابان الى طهران
اللواء صفوي: جبهة المقاومة الاسلامية ستحبط "صفقة القرن"
روحاني يهنئ شباب ايران بفوزهم ببطولة العالم برفع الاثقال
لاريجاني: تصريحات ماكرون الاخيرة ساذجة
مصرع جندي سعودي في هجوم مباغت بجيزان