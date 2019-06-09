خسر المنتخب الوطني الايراني لكرة الطائرة مباراته امام نظيره البرازيلي بصعوبة بنتيجة 3-2، في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة في اليابان في بداية الاسبوع الثاني من دوري الامم.

وتمكنت ايران من الفوز بالشوطين الاول والثالث وكادت تنهي المباراة في شوطها الرابع لصالحها.

وجاءت نتيجة اشواط المباراة لصالح البرازيل (23-25، 25-16، 21-25، 33-31 و15-10).

وهذه اول خسارة تتعرض لها ايران في الموسم الجديد، اذا كانت قد حققت ثلاثة انتصارات متتالية في منافسات الاسبوع الاول من دوري الامم في الصين الاسبوع الماضي، اذ تغلبت على ايطاليا والصين والمانيا، وصنفت كأفضل فريق في الاسبوع الاول من منافسات دوري الامم بكرة الطائرة.

يذكر ان البرازيل من الفرق القوية حيث فازت في مبارياتها الثلاث الاولى، كما ان سجلها يتضمن الفوز بثلاث ذهبيات اولمبية واحراز 3 القاب عالمية، وذهبيتين في بطولة كأس العالم بكرة الطائرة.

يذكر ان ايران والبرازيل التقتا قبل هذه المباراة 14 مرة كان الفوز 11 مرة من نصيب البرازيل و3 من نصيب ايران.

وتلتقي ايران يوم غد السبت مع الارجنتين، ويوم الاحد المقبل مع اليابان البلد المضيف. دوري الامم لكرة الطائرة: ايران تخسر بصعوبة امام البرازيل

خسر المنتخب الوطني الايراني لكرة الطائرة مباراته امام نظيره البرازيلي بصعوبة بنتيجة 3-2، في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة في اليابان في بداية الاسبوع الثاني من دوري الامم.

وتمكنت ايران من الفوز بالشوطين الاول والثالث وكادت تنهي المباراة في شوطها الرابع لصالحها.

وجاءت نتيجة اشواط المباراة لصالح البرازيل (23-25، 25-16، 21-25، 33-31 و15-10).

وهذه اول خسارة تتعرض لها ايران في الموسم الجديد، اذا كانت قد حققت ثلاثة انتصارات متتالية في منافسات الاسبوع الاول من دوري الامم في الصين الاسبوع الماضي، اذ تغلبت على ايطاليا والصين والمانيا، وصنفت كأفضل فريق في الاسبوع الاول من منافسات دوري الامم بكرة الطائرة.

يذكر ان البرازيل من الفرق القوية حيث فازت في مبارياتها الثلاث الاولى، كما ان سجلها يتضمن الفوز بثلاث ذهبيات اولمبية واحراز 3 القاب عالمية، وذهبيتين في بطولة كأس العالم بكرة الطائرة.

يذكر ان ايران والبرازيل التقتا قبل هذه المباراة 14 مرة كان الفوز 11 مرة من نصيب البرازيل و3 من نصيب ايران.

وتلتقي ايران يوم غد السبت مع الارجنتين، ويوم الاحد المقبل مع اليابان البلد المضيف.