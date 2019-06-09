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ظريف يعزي السيد نصرالله بوفاة شقيقته

وفي البرقية اعرب ظريف عن المواساة للسيد نصرالله بهذا المصاب، داعيا الباري تعالى ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.
رمز الخبر: ۴۱۵۲۷
تأريخ النشر: 08 June 2019

شبکة تابناک الاخبارية: بعث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يوم الخميس برقية تعزية الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بوفاة شقيقته.

وفي البرقية اعرب ظريف عن المواساة للسيد نصرالله بهذا المصاب، داعيا الباري تعالى ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.

وقد توفيت صباح اليوم الخميس، شقيقة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاجة "زكية عبد الكريم نصرالله".

وذكر موقع النهار اللبناني، ان الفقيدة ستوارى الثرى في جبانة روضة الشهيدين اليوم في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

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