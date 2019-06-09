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مسؤول قضائي ايراني: مصير فلسطين يقرره شعبها

ان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان القضية الفلسطينية هو على الدوام موقف منطقي ياخذ سيادة الشعب بنظر الاعتبار وعلى اساس المبادئ والقواعد المعترف بها دوليا، والمبني على ان الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار النهائي حول سيادته على ارضه وهو من يقرر مصيره عند صناديق الاقتراع.
رمز الخبر: ۴۱۵۲۴
تأريخ النشر: 08 June 2019

شبکة تابناک الاخبارية: اكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس كدخدائي بان مصير فلسطين يقرره الشعب الفلسطيني بنفسه وعند صناديق الاقتراع.

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان القضية الفلسطينية هو على الدوام موقف منطقي ياخذ سيادة الشعب بنظر الاعتبار وعلى اساس المبادئ والقواعد المعترف بها دوليا، والمبني على ان الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار النهائي حول سيادته على ارضه وهو من يقرر مصيره عند صناديق الاقتراع.

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