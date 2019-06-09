النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۰مشاهدات
‍ پ

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ايران وطاجيكستان

وتعتبر شركة "وارش اير لاينز" بديلا لشركة "آسمان"، للقيام برحلات جوية مباشرة الى طاجيكستان، وهي شركة تابعة للقطاع الخاص الايراني، وقد بدأت نشاطها حديثا.
رمز الخبر: ۴۱۵۲۱
تأريخ النشر: 08 June 2019

استؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين طاجيكستان والجمهورية الاسلامية الايرانية، بعد توقف استمر لفترة ثمانية اشهر.

وأفاد مراسل وكالة انباء فارس من العاصمة الطاجيكية دوشنبه، ان طائرة تابعة لشركة "وارش ايرلاينز" التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية، أقلت 90 راكبا من مشهد الى دوشنبه، ونقلت عشرات الاشخاص الآخرين من دوشنبة الى مشهد.

وأغلب ركاب هذه الرحلة الجوية هم من رجال الاعمال والموظفين والدبلوماسيين، والاشخاص الذين زاروا اقربائهم في ايران.

ويأتي استئناف الرحلات الجوية لشركة "وارش ايرلاينز" في حين توقفت الرحلات الجوية المباشرة منذ ثمانية اشهر بين البلدين، وكان المسافرون الطاجيك والايرانيون مضطرون للقيام بهذه الرحلات بشكل مباشر عبر بلد ثالث كتركيا ودبي.

وسابقا كانت هذه الرحلات الجوية تسير بواقع مرتين في الاسبوع، وكانت تنفذها شركتا "آسمان" الايرانية و"طاجيك اير" الطاجيكية، ولكن أوقفت هاتان الشركتان رحلاتهما الجوية لأسباب اقتصادية أحدهما قبل ثمانية أشهر والاخرى قبل خمسة أشهر.

وتعتبر شركة "وارش اير لاينز" بديلا لشركة "آسمان"، للقيام برحلات جوية مباشرة الى طاجيكستان، وهي شركة تابعة للقطاع الخاص الايراني، وقد بدأت نشاطها حديثا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صاروخ "زلزال1" يدك ميليشيات التحالف السعودي بالجوف
إصابة 10 أشخاص بحادث في مترو بوسطن الأمريكية
الفصائل الفلسطينية تستنکر تصريح السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني
فرنسا.. أكثر من 10 آلاف متظاهر في احتجاجات "السترات الصفراء"
لجنة إيرانية علمية تعلن استعدادها لمعالجة مشاكل البلاد
حداد عادل: لجنة النهوض والارتقاء بالانسانيات تتولى شرح المفهوم الدقيق للعلوم الإنسانية
ايران ترفع طاقة انتاج الغاز بحقل مشترك مع قطر
بعد مهاجمة المعتصمين وقتل 113 شخصا.. مدرعات إماراتية تتجول في شوارع الخرطوم
ظريف يرد على مزاعم اميركا حول البرنامج الصاروخي الايراني
طهران تدين بشدة الحظر الاميركي الجديد على البتروكيمياويات الايرانية
الامن القومي الايراني: ضمانات نجاح زيارة رئيس وزراء اليابان الى طهران
اللواء صفوي: جبهة المقاومة الاسلامية ستحبط "صفقة القرن"
روحاني يهنئ شباب ايران بفوزهم ببطولة العالم برفع الاثقال
لاريجاني: تصريحات ماكرون الاخيرة ساذجة
مصرع جندي سعودي في هجوم مباغت بجيزان