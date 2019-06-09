قائد حرس الثورة الاسلامية يعزي السيد نصر الله بوفاة شقيقته

وقدم قائد الحرس الثوري، التعازي عن نفسه وعن قادة ومقاتلي حرس الثورة الاسلامية، بهذه المصيبة الجلل، والى عائلة نصر الله والى الشعب اللبناني المقاوم الشريف، متمنيا للفقيدة الراحلة الرحمة والغفران وللسيد المجاهد حسن نصر الله، وسائر المكلومين السلوان والصبر الجميل والاجر الجزيل.

شبکة تابناک الاخبارية: قدم قائد حرس الثورة الاسلامية، يوم الجمعة، التعازي الى الامين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بوفاة شقيقته.

وبعث اللواء حسين سلامي ببرقية الى السيد حسن نصر الله، قدم فيها التعازي له بوفاة شقيقته الحاجة السيدة زكية عبدالرحيم نصر الله.

وجاء في برقية اللواء سلامي الى السيد نصر الله؛ تلقيت الخبر المفجع بوفاة شقيقتكم الكريمة العفيفة الصالحة الحاجة "السيدة زكية عبدالكريم نصر الله"، والتي تألقت ضمن الثلة المؤمنة المواكبة والداعمة لحزب الله ومقاتلي جبهة المقاومة الاسلامية، ما بعث على مزيد من الأسف والحزن.

وقدم قائد الحرس الثوري، التعازي عن نفسه وعن قادة ومقاتلي حرس الثورة الاسلامية، بهذه المصيبة الجلل، والى عائلة نصر الله والى الشعب اللبناني المقاوم الشريف، متمنيا للفقيدة الراحلة الرحمة والغفران وللسيد المجاهد حسن نصر الله، وسائر المكلومين السلوان والصبر الجميل والاجر الجزيل.