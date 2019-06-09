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عبداللهيان: دعم اميركا والسعودية والامارات لقتل الشعب السوداني امر مدان

وكتب عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوم الخميس، ان تدخلات الاميركيين والسعوديين والاماراتيين ودعمهم لقتل الشعب السوداني الحضاري امر مدان بقوة.
رمز الخبر: ۴۱۵۱۵
تأريخ النشر: 08 June 2019

اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، دعم اميركا والسعودية والامارات لقتل الشعب السوداني امرا مدانا، مؤكدا على ضرورة تشكيل الحكومة المدنية النابعة من اصوات الشعب في السودان.

وكتب عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوم الخميس، ان تدخلات الاميركيين والسعوديين والاماراتيين ودعمهم لقتل الشعب السوداني الحضاري امر مدان بقوة.

واضاف، ان دعم مطالب الشعب وتشكيل الحكومة المدنية المنبثقة من صناديق الاقتراع هو المعيار الاساس.

واردف عبداللهيان، ان اساليب اللجوء لاستخدام القوة وقتل الاخوة والتدخل الخارجي وتقسيم السودان ، قد انتهت صلاحيتها.

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