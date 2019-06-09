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وزير خارجية اليابان إلى طهران تمهيدا لزيارة آبي

وحسب مصادر إعلامية، فإن زيارة آبي إلى طهران ستستمر من 12 حتى 14 يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن يلتقي خلالها الرئيس الايراني حسن روحاني وقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.
رمز الخبر: ۴۱۵۱۲
تأريخ النشر: 08 June 2019

شبكة تابناک الاخبارية: أفادت وسائل إعلام بأن وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، سيتوجه إلى طهران في الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء شينزو آبي للجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مصدر حكومي تأكيده أن، كونو سيصل طهران قبيل زيارة آبي المتوقعة يوم الاربعاء 12 يونيو/حزيران الجاري، لإجراء مفاوضات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وأكدت الحكومة اليابانية رسميا أن آبي سيصل طهران "قريبا" في أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ أكثر من أربعة عقود، ضمن إطار جهود طوكيو لتخفيف حدة التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، أنه من المهم للغاية بذل المساعي لتخفيف التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن طوكيو تعمل بنشاط على تحقيق تسوية سلمية للخلاف.

وحسب مصادر إعلامية، فإن زيارة آبي إلى طهران ستستمر من 12 حتى 14 يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن يلتقي خلالها الرئيس الايراني حسن روحاني وقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

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