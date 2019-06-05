الكشف عن تفاصيل زيارة شينزو آبي الى طهران

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي قد اعلن في تصريح صحفي الاسبوع الماضي حول احتمال زيارة آبي الى طهران، أعلن بأن الرئيس روحاني قد وجه الدعوة الى رئيس وزراء اليابان ومن المقرر ان تجري الزيارة في الوقت المناسب.

شبکة تابناک الاخبارية: كشف صحيفة يابانية عن تفاصيل زيارة مرتقبة سيقوم بها رئيس وزراء اليابان الى طهران قريبا.

وقالت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية في عددها الصادر يوم الاحد نقلا عن مصدر مطلع في الحكومة اليابانية ان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي سيقوم بزيارة الى طهران خلال الفترة من 12 الى 14 حزيران /يونيو الجاري.

ووفقا للبرنامج المبدئي للزيارة فمن المقرر ان يلتقي آبي مع الرئيس الايراني حسن روحاني يوم 13 حزيران ومع قائد الثورة الاسلامية يوم 14 حزيران.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي قد اعلن في تصريح صحفي الاسبوع الماضي حول احتمال زيارة آبي الى طهران، أعلن بأن الرئيس روحاني قد وجه الدعوة الى رئيس وزراء اليابان ومن المقرر ان تجري الزيارة في الوقت المناسب.