الدفاع الجوي الايراني: نتصدى للطائرات المسيرة بمعدات حديثة

واعتبر اليقظة والجهوزية والعمل المترافق مع السرعة والدقة من العناصر الرئيسية لاي قوة دفاع جوي وان كوادر الدفاع الجوي يعملون على الدوام على رفع مستوى قدراتهم العملانية والمعداتية بما يتناسب مع التهديدات الحديثة.

اكد قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد استخدام الامكانيات والمعدات الحديثة للتصدي للطائرات المسيرة والاشياء الطائرة الصغيرة.

وفي تصريح ادلى به اليوم الاحد اشار العميد صباحي فرد الى المسؤولية الذاتية لقوة الدفاع الجوي للجيش في الرصد الدائم لسماء البلاد وتوفير الامن للحدود الجوية وقال، ان لنا في جميع المناسبات والمراسم الوطنية والدينية خططا عملانية خاصة لتوفير الامن الجوي اللازم فيها.

واضاف، انه وفي العديد من المناسبات التي تقام في البلاد مثل مسيرات 22 بهمن (11 اذار/مارس ذكرى انتصار الثورة الاسلامية) ويوم القدس وذكرى رحيل الامام الخميني (رض) حيث تحضر الجماهير في الشوارع والساحات تقوم قوة الدفاع الجوي بوضع خطط عملانية متناسبة للحفاظ على امن سماء البلاد خاصة اجواء الاماکن التي تجري فيها التجمعات.

وقال العميد صباحي فرد، انه نظرا لاتساع نطاق استخدام الطائرات المسيرة والاشياء الطائرة الصغيرة وسهولة استخدام هذه الوسائل لزعزعة الامن تقوم قوة الدفاع الجوي باستخدام امكانيات ومعدات حديثة ومبتكرة لكشف وتحديد هذه الاهداف واسقاطها في حال الضرورة.

واعتبر اليقظة والجهوزية والعمل المترافق مع السرعة والدقة من العناصر الرئيسية لاي قوة دفاع جوي وان كوادر الدفاع الجوي يعملون على الدوام على رفع مستوى قدراتهم العملانية والمعداتية بما يتناسب مع التهديدات الحديثة.