لاريجاني: سلوكيات السعودية والامارات تضر بهما على الامد البعيد

واشار لاريجاني الى المؤتمرات الاخيرة ومنها مؤتمر مكة حيث كررت بعض الدول العربية تجربة هزائمها السابقة واضاف، ان هذه الدول تعقد هذه المؤتمرات وتصدر البيانات بتصور انها ستحقق النجاح.

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني بان المؤتمرات الاخيرة خاصة مؤتمر مكة اثبتت بان بعض الدول العربية تكرر تجربة هزائمها السابقة، معتبرا ان سلوكيات السعودية والامارات تضر بهما على الامد البعيد.

وخلال استقباله السفير السوري في طهران عدنان محمود اليوم الاحد، قال لاريجاني، اننا نشعر بالسرور لعمل الدولة السورية بحكمة وانتصارها بمقاومتها في مواجهة الممارسات الشريرة خلال الاعوام الاخيرة.

واضاف، ما يدعو للاسف ان بعض الدول العربية في المنطقة التامت خلال الاعوام الاخيرة ضد سوريا وعملت ضدها الا انها هزمت في ظل المقاومة التي ابدتها سوريا.

واشار لاريجاني الى المؤتمرات الاخيرة ومنها مؤتمر مكة حيث كررت بعض الدول العربية تجربة هزائمها السابقة واضاف، ان هذه الدول تعقد هذه المؤتمرات وتصدر البيانات بتصور انها ستحقق النجاح.

واشاد رئيس مجلس الشورى الاسلامي بالحكومة السورية والرئيس العراقي لمواقفهما في المؤتمر وقال، ان الحكومة السورية والرئيس العراقي اكدا رفضهما لتلك التصريحات. ان سلوكيات السعوديين والاماراتيين تضر بهم على الامد البعيد.

واشار الى ان شعوب المنطقة دافعت في يوم القدس العالمي عن الشعب الفلسطيني وادانت مشروع ترامب المسمى صفقة القرن وقال، اننا نعتبر سوريا دولة شقيقة وصديقة لنا.