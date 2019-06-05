مستشار القائد يقترح ابرام معاهدة عدم اعتداء مع بعض دول المنطقة والتحالف مع اخرى

واعتبر حرب اليوم بانها حرب اقتصادية ونفسية واضاف، ان الخروج من الاتفاق النووي والحظر النفطي هو حرب في حد ذاتها حيث نامل بالانتصار في هذه الحرب باستراتيجية المقاومة والاقتصاد المقاوم والحرب الناعمة والتلاحم الداخلي.

اقترح المساعد والمستشار الاعلى لقائد الثورة الاسلامية اللواء يحيى رحيم صفوي، في تصريح لوكالة أنباء فارس، ابرام معاهدة عدم اعتداء مع بعض الدول في المنطقة وتشكيل تحالف مع البعض الاخر منها.

وفي حوار خاص اجرته معه وكالة انباء "فارس" اكد اللواء صفوي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى على الدوام لارساء علاقات ودية مع الدول الجارة وكان الامام الراحل (رض) يؤكد وكذلك قائد الثورة منذ اعوام طويلة على مسالة وحدة الامة الاسلامية وقال، ان استراتيجيتنا هي عدم النزاع مع الجيران وحتى ان ايران جاهزة لابرام معاهدة عدم اعتداء مع الدول الجارة حيث جرى طرح هذا الموضوع من قبل وزير الخارجية اخيرا، وبالطبع فانني اقترح ابرام معاهدة عدم اعتداء مع بعض الدول وتشكيل تحالف مع البعض الاخر.

واضاف، انني آمل بان تعتبر دول المنطقة الاميركيين والصهاينة اعداءها بدلا عن ان تعتبر ايران عدوة لها بايحاءات من افكار شيطانية.

*جميع السفن الحربية الاجنبية في مرمى صواريخنا

واشار اللواء صفوي الى ان للاميركيين اكثر من 25 قاعدة عسكرية في انحاء المنطقة منها قيادة القوات الجوية (سنتكوم) الارهابية في قطر وقيادة القوات البرية في الكويت وقيادة القوات البحرية في البحرين ويتواجد في هذه القواعد اكثر من 20 الف عسكري.

وقال، ان الاميركيين يعلمون جيدا بان هذه القوات هي في مرمى صواريخ ايران كما ان كل الاسطول الاميركي والاجنبي في الخليج الفارسي هو في مرمى صواريخ "ساحل –بحر" للقوة البحرية للحرس الثوري وان هذا المدى البالغ اكثر من 300 كم يصل من ساحل ايران الى ساحل الدول المقابلة.

ولفت المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية الى ان ترامب قد اضفى الطابع الاقتصادي على الامن ولن يدخل ابدا اي حرب ان لم تكن فيها جدوى اقتصادية واضاف، انه (ترامب) يعلم بان اي حرب مع ايران ستنتهي بهزيمته العسكرية وتكلفه نفقات اقتصادية كبيرة.

*اطلاق اول طلقة في الخليج الفارسي سيرفع سعر برميل النفط الى 100 دولار

واعرب اللواء صفوي عن اعتقاده بان اول طلقة تطلق في الخليج الفارسي سترفع سعر برميل النفط الى اكثر من 100 دولار وهو امر لا يطاق بالنسبة لاوروبا واصدقاء اميركا مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

واعتبر ان اميركا من الناحية السياسية والعسكرية تطلق التحديات لكنها شرعت بالتراجع منذ اسبوعين وقال، انه ومن اجل الا تقع الحرب فعلينا ان نكون مستعدين لها وان قواتنا المسلحة اليوم هي على اهبة الجهوزية والاستعداد وتعتبر القوة العسكرية الكبرى في منطقة غرب اسيا.

واضاف، انه لو استفسر ترامب من العسكريين الاميركيين الذين يحملون خبرات الحرب في العراق وافغانستان ان يبدوا رايهم فمن المؤكد انهم سينهونه عن الحرب مع ايران لانهم يدركون بان ايران تمتلك استراتيجية مباغتة وتوجه لهم ضربة صادمة.

وقال اللواء صفوي، انهم يعلمون جيدا بان ايران لم تكشف عن الكثير من استراتيجياتها في المجال العسكري وهي قادرة على توجيه ضربة صادمة للقوات الاجنبية.

واعتبر حرب اليوم بانها حرب اقتصادية ونفسية واضاف، ان الخروج من الاتفاق النووي والحظر النفطي هو حرب في حد ذاتها حيث نامل بالانتصار في هذه الحرب باستراتيجية المقاومة والاقتصاد المقاوم والحرب الناعمة والتلاحم الداخلي.

*على الاميركيين ان يغادروا منطقة غرب اسيا

واكد اللواء صفوي بان قوة اميركا والكيان الصهيوني وبعض الدول العربية في طريقها الى الافول وخاطب قادة الأنظمة الرجعية في المنطقة قائلا، ان الاميركيين لم ولن يكونوا اوفياء مع اي من عملائهم كالشاه وزين العابدين بن علي وحسني مبارك والقذافي وغيرهم ومثلما قال قائد الثورة الاسلامية فانه على الاميركيين مغادرة المنطقة، وسيغادرون لا محالة.

وقال، ان ايران هي الجارة الدائمة لدول المنطقة ولو فكرت هذه الدول بعقلانية فانها لن تقبل بهيمنة اميركا التي وصفتهم بالبقرة الحلوب.