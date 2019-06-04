ظريف ونظيره الطاجيكي يبحثان مختلف ابعاد العلاقات الثنائية

واشار وزيرا خارجية ايران وطاجيكستان الى الاهمية السياسية والاستراتيجية للعلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين والجارين، واكدا على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الثنائية والاقليمية والدولية.

استقبل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في طهران اليوم السبت نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين.

وفي هذا اللقاء تباحث الجانبان حول مختلف ابعاد العلاقات الثنائية فضلا عن اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الطاجيكي قد التقى يوم امس وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان وبحث معه بشان سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية خاصة الطاقة.

واعلن وزير الطاقة الايراني بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وطاجيكستان بصدد تطوير العلاقات بينهما في مجال المياه والطاقة، موضحا بان البلدين يمكنهما تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما ايضا في مجالات مثل الزراعة والترانزيت والاستثمارات المشتركة.

وفي تصرح ادلى به للصحفيين على هامش لقائه في طهران الجمعة وزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهر الدين قال اردكانيان ان لنا الان انشطة في مشاريع انتاج الطاقة الكهرومائية في طاجيكستان وبالامكان تطوير هذه المشاريع من خلال شركات القطاع الخاص.

واضاف، ان امكانية الترانزيت والاتصال بالمياه الدولية الحرة من قبل طاجيكستان عبر ايران متوفرة ومن جانب اخر نظرا لمصادر المياه والتربة الخصبة في طاجيكستان ستتوفر امكانية التعاون في قطاعات متنوعة اخرى مثل الزراعة العابرة للحدود .

واشار وزيرا خارجية ايران وطاجيكستان الى الاهمية السياسية والاستراتيجية للعلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين والجارين، واكدا على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الثنائية والاقليمية والدولية.

ومن المحاور الرئيسية للمحادثات بين ظريف ومهر الدين؛ تطوير وتعميق العلاقات والتعاون السياسي والبرلماني ومجموعات الصداقة والمجالات الاقتصادية خاصة المياه والطاقة والنقل واجراء المشاورات السياسية والقنصلية والتعاون الثقافي الثنائي والدولي ومن ضمنه في اطار منظمة اليونسكو وكذلك التصدي للتطرف والارهاب.