النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۰۹مشاهدات
‍ پ

ازدهار التبادل التجاري بين المحافظات الايرانية الحدودية وبلدان الجوار

إنه تقرر اختيار عدد من محافظي المحافظات الحدودية لمتابعة ايجاد حلول للعقبات التي تعترض التجارة الخارجية في هذا المجلس التنسيقي حيث دعي محافظ بوشهر ليكون الاول للانضمام لهذا المجلس.
رمز الخبر: ۴۱۴۹۴
تأريخ النشر: 02 June 2019

أعلن مساعد وزير الداخلية الايرانية في الشؤون الاقتصادية والتنموية بايك دين برست عن تشكيل لجنة تنسيقية مختصة بالعلاقات الخارجية في الوزارة وهو مايساهم في ازدهار نشاطات التبادل التجاري بين المحافظات الحدودية وبلدان الجوار.

وقال بابك دین برست، في تصريح ادلى به اليوم الاحد في اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة بوشهر /جنوب ايران/، إنه في هذا المجال تم الاتفاق للمرة الاولى على تأسيس لجنة تنسيقية للعلاقات الخارجية بحضور جميع مساعدي وزير الخارجية.

واضاف: إنه تقرر اختيار عدد من محافظي المحافظات الحدودية لمتابعة ايجاد حلول للعقبات التي تعترض التجارة الخارجية في هذا المجلس التنسيقي حيث دعي محافظ بوشهر ليكون الاول للانضمام لهذا المجلس.

واشاد دين برست بالمساعي المؤثرة والمستمرة لمحافظ بوشهر في تسهيل وازالة العقبات للناشطين التجاريين في المحافظة.

ولفت الى أن اللجنة التنسيقية ستوطد العلاقات الاقتصادية مع بلدان الجوار، موضحا: إن الجمهورية الاسلامية لديها إمكانية في تعزيز التبادل التجاري مع 15 بلدا جارا وهو مايساهم بشكل فعال في تمتين الاواصر التجارية مع هذه البلدان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكشف عن تفاصيل زيارة شينزو آبي الى طهران
ايران تكتفي ذاتيا بانتاج أجهزة الطرد المركزي الخاصة بمشتقات الدم
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صهيوني على ريفي دمشق والقنيطرة
اليمن: سنذهل المعتدين على شعبنا بمفاجآت لن يتوقعوها إطلاقا
الادميرال فدوي: العداوات التي تواجهها ايران اليوم معقدة جدا
الدفاع الجوي الايراني: نتصدى للطائرات المسيرة بمعدات حديثة
لاريجاني: سلوكيات السعودية والامارات تضر بهما على الامد البعيد
مستشار القائد يقترح ابرام معاهدة عدم اعتداء مع بعض دول المنطقة والتحالف مع اخرى
السيد الحوثي: ترامب وأنصاره من العرب والصهاينة يسعون لتصفية القضية الفلسطينية
ايران تسمو بقدراتها أعلى وأعلى
عرض ۶۸ طنا من الزعفران في بورصة السلع الايرانية
خطاب القدس للسيد نصرالله: رسائل ومعادلات بالجملة
اللواء باقري: ايران لن تتراجع عن قدراتها الدفاعية قيد انملة