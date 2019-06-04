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أكبر مدينة أثرية منحوتة تحت الأرض في إيران والعالم تفتح أبوابها أمام السياح

وأضاف أنه تم فتح أبواب المدينة أمام السياح الوافدين إليها اعتباراً من اليوم (السبت) مشيراً إلى أنها من الآن فصاعداً ستخضع للدائرة العامة لشؤون المتاحف.
رمز الخبر: ۴۱۴۹۱
تأريخ النشر: 02 June 2019

أعلن حاكم مدينة أران وبيدكل التابعة لمحافظة أصفهان /وسط/ إسماعيل بايبوردي عن فتح أكبر مدينة منحوتة تحت الأرض (أويي) أمام السياح والزائرين على أعتاب عيد الفطر المبارك.

وقال بايبوردي إنه تم اتخاذ قرار ليلة الأمس بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين لجنة التراث الثقافي والصناعة اليدوية والشؤون السياحية في محافظة أصفهان والمعنيين بالمدينة الأثرية حيث تؤكد المذكرة على إدارة المدينة حسب المواصفات القياسية.

وأضاف أنه تم فتح أبواب المدينة أمام السياح الوافدين إليها اعتباراً من اليوم (السبت) مشيراً إلى أنها من الآن فصاعداً ستخضع للدائرة العامة لشؤون المتاحف.

ویشار إلى أن أويي تضم ثلاثة طوابق وتقع تحت مدينة نوش أباد التي يقطنها 12 ألف نسمة وتجذب آلاف السياح سنوياً.

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