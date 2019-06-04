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ايران تشرع ببناء رصيف تصديري للنفط على بحر عمان

وشمل قرارات وزير النفط ايضا ، تكليف المدير التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، بتنفيذ مشاريع اقرها مقر قيادة الاقتصاد المقاوم.
رمز الخبر: ۴۱۴۸۸
تأريخ النشر: 02 June 2019

أوعز وزير النفط بيجن زنكنة یوم السبت ، لاربع شركات اساسية تابعة للوزارة بتنفيذ المشاريع ذات الاولوية في السنة الايرانية الجارية التي تنتهي 20 مارس/آذار 2020، من بينها مشروع رصيف التصدير النفطي بميناء جاسك المطل على بحرعمان.

وافاد قسم العلاقات العامة بوزارة النفط، أن زنكنة ابلغ مسعود كرباسيان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية بتنفيذ المشاريع والبرامج المقررة من قبل مقر قيادة الاقتصاد المقاوم وهي:

- استكمال طاقة الانتاج وتدشين المراحل التطويرية 13 و14 و22 حتى 24 بحقل بارس الجنوبي
- زيادة الطاقة الانتاجية للنفط الخام بالحقول المشتركة في غرب كارون
- انشاء خط انوب "كوره – جاسك" والرصيف التصديري النفطي في ميناء جاسك (على بحر عمان).

كما أبلغ زنكنة عبر كتاب، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية بترأس وتنفيذ المشاريع التي تم اقرارها من قبل مقر قيادة الاقتصاد المقاوم للسنة الجارية وهي:

- استكمال ايصال الغاز في محافظة سيستان وبلوشستان والمناطق الصناعية والمحطات
- ايصال خدمات الغاز الطبيعي لمليون عائلة بالمدينة والقرى
- ايصال الغاز لـ 7600 وحدة انتاجية وصناعية مستهلكة للوقود السائل

وأوعز وزير النفط الايراني للمدير التنفيذي للشركة الوطنية للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية بانفاذ المشاريع التالية:
- تطوير وتثبيت الانتاج بمصفاة آبادان
- انشاء مجمع "سيراف" التكريري
- انشاء خط انبوب جديد بندرعباس – سيرجان – رفسنجان

وشمل قرارات وزير النفط ايضا ، تكليف المدير التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، بتنفيذ مشاريع اقرها مقر قيادة الاقتصاد المقاوم.

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