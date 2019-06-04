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آملي لاريجاني: الصهاينة ليس لهم أي حق في فلسطين

إن الشعب الايراني يعزز من مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي كل عام ولم تترك الضغوط الاميركية أي تأثيرات بل ضاعف الشعب الايراني والشعوب المسلمة الاخرى من نشاطاتهم في مجابهة الكيان الصهيوني.
رمز الخبر: ۴۱۴۸۶
تأريخ النشر: 02 June 2019

ندد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية الله صادق آملي لاريجاني بالكيان الصهيوني وقال إن هذا الكيان المختلق والغاصب وليس له أي حق في أرض فلسطين.

وقال آملي لاريجاني، في تصريح أدلى به على هامش مشاركته في مسيرة يوم القدس بطهران امس الجمعة، إن القضية الفلسطينية لن تجد لها حلا سوى بعودة اللاجئين الى بلدهم وليس للكيان المختلق والغاصب أي حق في هذا البلد.

واضاف: إن الشعب الايراني يعزز من مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي كل عام ولم تترك الضغوط الاميركية أي تأثيرات بل ضاعف الشعب الايراني والشعوب المسلمة الاخرى من نشاطاتهم في مجابهة الكيان الصهيوني.

وتابع: إن الرسالة الواضحة للشعب الايراني الى الكيان الصهيوني واميركا وحلفائه في المنطقة أن القضية الفلسطينية لايمكن تناسيها لانها ارتبطت بهوية الشعب المسلمة ولن تسمح الشعوب الاسلامية بالمساس بأرض فلسطين ولن تتحقق احلام الشيطان في مخطط مايسمى "صفقة القرن".

واشاد بالمشاركة الملحمية للشعب الايراني في مسيرات يوم القدس ودعم المظلومين في المنطقة لاسيما الشعب الفلسطيني.

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