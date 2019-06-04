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عبداللهيان: ايران وحلفاؤها دحروا الارهاب التكفيري الوهابي الصهيوني

واضاف، ان طهران اهل للمنطق والعمل وليس الاستعراض. ان ايران وحلفاءها دحروا باقتدار الارهاب التكفيري الوهابي الصهيوني في المنطقة.
رمز الخبر: ۴۱۴۸۵
تأريخ النشر: 02 June 2019

اكد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان بان طهران هي اهل للمنطق والتعاطي البناء، لافتا الى ان ايران وحلفاءها هم من دحروا باقتدار الارهاب التكفيري الوهابي الصهيوني في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة كتبها عبداللهيان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردا على البيان المعادي لايران الصادر عن مجلس التعاون.

واشار الى الاجتماع الصوري للجامعة العربية والبيان الصادر عن قادة بعض الدول العربية ضد ايران وكتب: ان حكام السعودية وبدلا عن البحث بشان تحرير القدس ودعم فلسطين قد اطلقوا الاجتماع الصوري للجامعة العربية و OIC و PGCC للمواجهة السياسية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، ان طهران اهل للمنطق والعمل وليس الاستعراض. ان ايران وحلفاءها دحروا باقتدار الارهاب التكفيري الوهابي الصهيوني في المنطقة.

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