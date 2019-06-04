روحاني: المنطقة تشهد ظروفا خاصة جراء الارهاب والتدخل الخارجي

واكد ارادة الحكومة الطاجيكية للمزيد من تطوير العلاقات مع ايران واشار الى دعوة رسمية من رئيس بلاده للرئيس روحاني لزيارة دوشنبة، معربا عن امله بتحقق هذه الزيارة للمشاركة في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) سيكا.

شبكة تابناک الاخبارية: اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان المنطقة تشهد في الوقت الحاضر ظروفا خاصة جراء الارهاب والتدخل الخارجي.

وخلال استقباله وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين في طهران اليوم السبت قال الرئيس روحاني، انه ومع خروج الارهابيين من العراق وسوريا فان القلق قائم بان يتجهوا الى منطقة آسيا الوسطى والقوقاز لذا فان ايران وطاجيكستان يمكنهما تعزيز التعاون بينهما في مجال مكافحة الارهاب.

واشار الرئيس روحاني الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو على الدوام للاستقرار والامن الكامل والشموخ والتقدم لطاجيكستان وتعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين وقال، اننا على استعداد للمزيد من المشاركة في تقديم الخدمات التقنية والهندسية ونقل الخبرات في تنفيذ المشاريع في طاجيكستان وهو ما يدعو للفخر للشركات والقطاع الخاص الايراني لتقديم افضل الانشطة والخدمات في الدول الصديقة.

واكد الرئيس الايراني الاهمية الفائقة لتطوير ميناء جابهار في ترانزيت السلع في المنطقة وقال، ان ايران يمكنها ان تكون افضل واكثر مسارات الترانزيت امنا لسلع طاجيكستان.

من جانبه اشار وزير خارجية طاجيكستان الى ضرورة تطوير العلاقات والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، داعيا الى استفادة طاجيكستان من مزايا ميناء جابهار وتنمية التعاون في قطاع الترانزيت واستثمار خبرات الشركات والخبراء الايرانيين في مجال تقديم الخدمات التقنية –الهندسية خاصة في اصعدة الطاقة وشؤون البنية التحتية.

واوضح مهر الدين بان سياسة ايران في مكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة اثمرت عن الكثير من النتائج الايجابية واضاف، انان نرى بان وجود الجماعات الارهابية يشكل خطرا كبيرا على شعوب المنطقة لذا فانه علينا جميعا العمل والتعاون في طريق مكافحة الارهاب.

واكد ارادة الحكومة الطاجيكية للمزيد من تطوير العلاقات مع ايران واشار الى دعوة رسمية من رئيس بلاده للرئيس روحاني لزيارة دوشنبة، معربا عن امله بتحقق هذه الزيارة للمشاركة في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) سيكا.