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ایران وروسیا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الترانزيت والمشاريع الاستثمارية

واعتبر البنى التحتية المتوفرة في هذه المنطقة مناسبة لرفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع الشركات الروسية في مجالات الموانئ والاقتصاد والسياحة والاعمار.
رمز الخبر: ۴۱۴۴۸
تأريخ النشر: 29 May 2019

تباحث القنصل الروسي في محافظة كيلان /شمال ايران/ اندريه غيور غيوفيتش فادوف مع مدير منظمة المنطقة التجارية الحرة في ميناء انزلي رضا مسرور حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الترانزيت والمشاريع الاستثمارية المشتركة.

وقال فادوف، خلال اللقاء، أن المنطقة التجارية الحرة في كيلان تحظى بميزات تجارية كثيرة وحققت نجاحات في اجتذاب المستثمرين الاجانب وتحظى بآفاق مستقبلية زاهرة.

واشار فادوف الى اهمية الربط السككي ووصوله الى ميناء كاسبين الايراني ووصف الميناء بأنه يمتلك طاقات طيبة للغاية في مجال النشاطات التجارية، معتبرا الربط السككي يثمر عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا.

من جهته قال مسرور أن منطقة أنزلي التجارية الحرة تم انشاءها بهدف توطيد العلاقات مع روسيا والبلدان المطلة على سواحل بحر قزوين ووصفها بالمنطقة الاستراتيجية في هذا البحر.

واعتبر البنى التحتية المتوفرة في هذه المنطقة مناسبة لرفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع الشركات الروسية في مجالات الموانئ والاقتصاد والسياحة والاعمار.

ووصف ميناء كاسبين بأنه اكبر الموانئ الايرانية المطلة على بحر قزوين وانه يساهم بشكل كبير في تنمية التبادل التجاري مع البلدان المطلة على هذا البحر.

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