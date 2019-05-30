عبد المهدي يكشف عن قرب زيارته طهران وواشنطن لبحث اوضاع المنطقة

وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم قد اعلن إن بلاده على استعداد للعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران لحل الأزمة الحالية بين البلدين وانطلاقا من حرصها على إرساء الأمن في المنطقة.

اعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء انه سيجري زيارة رسمية الى كل من ايران، وامريكا لبحث اوضاع المنطقة .

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي انه "ستكون لنا زيارة الى واشنطن وطهران لبحث اوضاع المنطقة"، مبيناً أن الحكومة العراقية تحركت نحو التهدئة لتجنيب العراق تداعيات الحظر المفروض على إيران.

وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم قد اعلن إن بلاده على استعداد للعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران لحل الأزمة الحالية بين البلدين وانطلاقا من حرصها على إرساء الأمن في المنطقة.

وأكد الحكيم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد أن بلاده ترى أن "الحصار الاقتصادي" الذي تفرضه واشنطن على طهران "غير مفيد".