سفير ايران في موسكو: صفقة القرن هي وصمة عار القرن

وتابع ان صفقة القرن التي يتحدثون عنها هي وصمة عار القرن وليست صفقة القرن لان هذه المبادرة هي مبادرة ضحلة قياسا بقضية بهذه الاهمية .

وصف السفير الايراني لدى موسكو مهدي سنائي مبادرة التسوية الاميركية المزعومة لفلسطين بانها وصمة عار القرن مؤكدا ان هذه المبادرة لن ترى النور.

واعتبر مهدي سنائي المبادرة الاميركية المزعومة للتسوية بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني بانها ضحلة .

وقال سنائي في حوار مع وكالة روسيا سفودنيا اليوم الثلاثاء ان المبادرة الاميركية لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هي وصمة عار ولن ترى النور .

وتابع ان صفقة القرن التي يتحدثون عنها هي وصمة عار القرن وليست صفقة القرن لان هذه المبادرة هي مبادرة ضحلة قياسا بقضية بهذه الاهمية .

واوضح ان تسوية هذا النزاع من دون حوار امر غير ممكن وان اميركا تعيش التخبط وتفتقر للدراية والنظرة الثاقبة في هذه القضية.