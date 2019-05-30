فرنسا تدعو السعودية والإمارات لوقف "الحرب القذرة" في اليمن

وبحسب التقرير السري للمخابرات العسكرية الفرنسية، الذي أطلعت الحكومة على محتواه، فإن السعودية تستخدم أسلحة من صناعة فرنسية في هجومها على مدن يمنية ما قد يؤدي لـ "سقوط ضحايا مدنيين".

جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، مطالبة السعودية والإمارات بإنهاء الصراع الدائر في اليمن والذي وصفه بأنه "حرب قذرة".

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي قد أعلنت منذ أيام بأن "كل الجهود الفرنسية وجهود المجتمع الدولي تسعى لإيقاف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي"، واصفة الحرب في اليمن بـ"الحرب القذرة".

يأتي تصريح بارلي رداً على مواقع أخبارية كشفت تقريراً طبياً للاستخبارات العسكرية الفرنسية مؤلف من 15 صفحة تمّت كتابته في أيلول/ سبتمبر عام 2018، يشير إلى استخدام السعودية والإمارات لأسلحة فرنسية في الحرب اليمنية.

وبحسب التقرير السري للمخابرات العسكرية الفرنسية، الذي أطلعت الحكومة على محتواه، فإن السعودية تستخدم أسلحة من صناعة فرنسية في هجومها على مدن يمنية ما قد يؤدي لـ "سقوط ضحايا مدنيين".

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