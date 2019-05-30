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ردا على ترامب..

ظريف: آية الله الخامنئي حرم السلاح النووي منذ أمد بعيد

ان آية الله الخامنئي اصدر منذ امد بعيد فتوى بحرمة (امتلاك واستخدام) الاسلحة النووية اعلن خلالها باننا لا نسعى لامتلاك هذه الاسلحة.
رمز الخبر: ۴۱۴۴۰
تأريخ النشر: 29 May 2019

شبکة تابناک الاخبارية: رد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب مؤكدا بان ايران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي وان قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي قد أفتى بتحريم السلاح النووي منذ أمد بعيد.

وفي تغريدة له مساء الاثنين كتب ظريف: ان آية الله الخامنئي اصدر منذ امد بعيد فتوى بحرمة (امتلاك واستخدام) الاسلحة النووية اعلن خلالها باننا لا نسعى لامتلاك هذه الاسلحة.

واضاف، ان الارهاب الاقتصادي الذي يمارسه فريق "ب" (بنيامين نتنياهو وجون بولتون وبن زايد وبن سلمان) يضر الشعب الايراني ويثير التوتر في المنطقة. اجراءات وليست تصريحات ترامب هي التي تثبت بان هدفه هو هذا الامر ام لا !

وكان ترامب قد قال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو: "أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي".

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