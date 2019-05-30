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موسكو: ورشة المنامة محاولة أمريكية لفرض رؤية في الشرق الأوسط

يذكر أن الإدارة الأمريكية دعت لتنظيم الورشة الاقتصادية في البحرين يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل لمناقشة مبادرات اقتصادية من أجل التوصل إلى اتفاقية تسویة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
رمز الخبر: ۴۱۴۳۹
تأريخ النشر: 29 May 2019

صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الإعداد للورشة الاقتصادية "الازدهار من أجل التسوية" في العاصمة البحرينية المنامة، هو محاولة من الولايات المتحدة لفرض رؤية بديلة للتسوية في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: " تعتزم واشنطن يومي 25-26 حزيران/ يونيو، تنظيم ورشة "الازدهار من أجل التسوية" في العاصمة البحرينية المنامة، والتي قد تشهد الإعلان عن الشق الاقتصادي لـ "صفقة القرن" حول التسوية في الشرق الأوسط."

كما نص البيان: "من الواضح أن الولايات المتحدة تخطط لتعبئة موارد مالية كبيرة، بما في ذلك تبرعات المانحين، لتنفيذ مشاريع استثمارية واسعة النطاق يفترض أنها تهدف إلى تحسين حياة الفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين نفسها، وكذلك في الأردن ومصر ولبنان وسوريا… الحديث هنا عن محاولة أمريكية أخرى لتغيير أولويات الأجندة الإقليمية وفرض "رؤية بديلة" للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية."

يذكر أن الإدارة الأمريكية دعت لتنظيم الورشة الاقتصادية في البحرين يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل لمناقشة مبادرات اقتصادية من أجل التوصل إلى اتفاقية تسویة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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