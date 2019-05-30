النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۶مشاهدات
‍ پ

خبراء إيرانيون يبتكرون تقنية تساعد المصابين بـ"عسر القراءة"

وأوضح أن الخبراء ابتكروا نظارات تساعد الطفل على قراءة ما استعصى عليه من الكلمات حيث يلاحظ عبرها الكلمات التي استعصت عليه قراءتها ومن ثمّ يتمكّن من كتابتها على لوحة افتراضية.
رمز الخبر: ۴۱۴۳۸
تأريخ النشر: 29 May 2019

شبکة تابناک الاخبارية: نجح خبراء بجامعة أصفهان الإيرانية في إنتاج حزم من البرمجيات تساعد المصابين بعسر القراءة باستخدام التقنيات الافتراضية والوقائع المعززة.

ويعد "عسر القراءة" اضطراباً يصيب الأطفال حيث يواجه المصاب صعوبة في تحديد الحروف والكلمات فيعجز عن ربط أجزاء الكلمات مع بعضها.

وفي هذا السياق قال منفذ المشروع جواد راستي إن ثمة استراتيجيتين لعلاج هذا الاضطراب، الأولى تدعى استراتيجية الحواس المتعددة التي تتشابك فيها جميع حواس الطفل والثانية تسمى الوعي الصوتي الذي يساعده على تمييز الأصوات.

وأوضح أن الخبراء ابتكروا نظارات تساعد الطفل على قراءة ما استعصى عليه من الكلمات حيث يلاحظ عبرها الكلمات التي استعصت عليه قراءتها ومن ثمّ يتمكّن من كتابتها على لوحة افتراضية.

وأشار إلى أن البرمجية تجتاز مراحل الاختبار حالياً من قبل طلبة علم النفس.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ذبذبات ترامب بين رادارات إيران والخليج
صفقة القرن وضغوط ترامب على ايران!
قائد الحرس الثوري: ايران اليوم قوة كبرى لا تُهزم
روحاني: الشعب الايراني لن يترك القدس ومظلومي التاريخ لوحدهم ابدا
دعوة لوقفة "الشعب المغربي ضد مؤامرة صفقة القرن، ومع خيار المقاومة ومواجهة التطبيع"
ظريف: القدس متعلقة بفلسطين والشعب الفلسطيني وليس بغيرهم
عراقجي وريابكوف يبحثان تطورات الاتفاق النووي
امیرعبداللهیان: عالم بدون "اسرائيل" سيكون خالياً من الارهاب والعنف
لماذا تتجنب السعودية الحوار مع إيران؟
قطاع الطيران المدني في ايران يخطو نحو الازدهار
نتنياهو وعقدة تشكيل الحكومة
خسائر تقدر بـ 100 مليون دولار جراء احتراق مصنع ألبان ايراني بالعراق
رسميا .. فيلموتس يوقع عقد تدريب المنتخب الايراني
إيران وتركيا تقيمان معرضاً للخط القرآني
رابطة مدرسي الحوزة العلمية: مساعي التطبيع مع "اسرائيل" لاتحمل سوى العار
عبد المهدي يكشف عن قرب زيارته طهران وواشنطن لبحث اوضاع المنطقة
سفير ايران في موسكو: صفقة القرن هي وصمة عار القرن
الرئيس الفلسطيني: صفقة القرن أو صفقة العار ستذهب إلى الجحيم
عراقجي: استقرار امن المنطقة رهن بضمان الامن والمصالح الاقتصادية لجميع دولها
ایران وروسیا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الترانزيت والمشاريع الاستثمارية
طهران تنفي وجود أية مفاوضات مع اميركا
فرنسا تدعو السعودية والإمارات لوقف "الحرب القذرة" في اليمن
العميد شريف: الفلسطينيون انتقلوا من مرحلة الكفاح بالحجارة الى الصواريخ
جهانغيري: الاعداء يدّعون كذبا منذ 20 عاما بان ايران تسعى لامتلاك السلاح النووي
موسكو: ورشة المنامة محاولة أمريكية لفرض رؤية في الشرق الأوسط
ظريف: آية الله الخامنئي حرم السلاح النووي منذ أمد بعيد
خبراء إيرانيون يبتكرون تقنية تساعد المصابين بـ"عسر القراءة"
قطاع الطيران المدني في ايران يخطو نحو الازدهار
عراقجي: لا وجود لمفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا
رسميا .. فيلموتس يوقع عقد تدريب المنتخب الايراني