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ايران بصدد اقرار اتفاقية لانشاء منطقة تجارية حرة مع الاتحاد الاوراسي

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد تم تأسيسه مطلع 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، إلى أن انضمت إليه أرمينيا وقرغيزستان في السنة نفسها.
رمز الخبر: ۴۱۴۳۵
تأريخ النشر: 28 May 2019

أعلن وزير الطاقة الايراني عن اعتزام مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) مناقشة واقرار اتفاقية انشاء منطقة تجارية حرة مع الاتحاد الجمركي الاوراسي.

وأوضح الوزير رضا اردكانيان في كلمة بمنتدى لرجال لاعمال والنشاط الاقتصاديين المتعاملين مع روسيا اليوم الاثنين، بأن مجلس الوزراء الايراني صادق على الاتفاقية المؤقتة لتأسيس منطقة تجارة حرة مع الاتحا الاوراسي واحالها للمجلس، والذي ناقشها بدوره عبر اللجان المعنية.

واشار الى أن مشروع الاتفاقية سيطرح للنقاش والمصادقة بالجلسة العلنية للبرلمان في الايام المقبلة، مؤكدا أن رئيس المجلس تعهد باقرارها قبيل بدء اعمال الدورة الـ 15 للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بين ايران وروسيا والتي ستعقد في طهران 16 يونيو/حزيران المقبل.

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد تم تأسيسه مطلع 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، إلى أن انضمت إليه أرمينيا وقرغيزستان في السنة نفسها.

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