أول مسلم يعلن ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستستقيل الشهر المقبل مما أطلق شرارة سباق على المنصب من المرجح أن يسعى من سيفوز به إلى انفصال أكثر حسما مع الاتحاد الأوروبي.

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الاثنين، ترشحه لمنصب رئيس وزراء البلاد وزعامة حزب المحافظين، بعد أيام من إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي نيتها الاستقالة أوائل الشهر المقبل.

وقال جاويد في مقطع فيديو نشر عبر صفحته على “تويتر”، “أنا أترشح لمنصب زعيم المحافظين ورئيس الوزراء”.

وتابع جاوي، “رسالتي ببساطة هي إعادة بناء الثقة وإيجاد الوحدة وخلق فرص جديدة لبلدنا”.

وأضاف جاويد، “كما أظهرت نتائج الأمس (التصويت في الانتخابات الأوروبية)، ينبغي علينا التحرك وتنفيذ عملية بريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لضمان تجدد الثقة في ديمقراطيتنا”.

وجاويد هو مصرفي سابق وأحد مؤيدي الأسواق الحرة. شغل عددا من المناصب في الحكومة وحقق نتائج طيبة في استطلاعات لآراء أعضاء الحزب. وهو من أصل باكستاني. ويعلق جاويد في مكتبه صورة لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت ثاتشر، حسب “رويترز”.

وصوت جاويد للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 لكنه كان يعتبر في السابق من المشككين في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستستقيل الشهر المقبل مما أطلق شرارة سباق على المنصب من المرجح أن يسعى من سيفوز به إلى انفصال أكثر حسما مع الاتحاد الأوروبي.