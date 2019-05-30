مسؤول ايراني: العدو يستهدف ديننا بكل ما أوتي من قوة

ان ليلة القدر هي ليلة العودة الى الله.. هي ليلة علي عليه السلام، الشخص الذي يعتبر أقرب عباد الله الى الله بعد الذات المقدسة للنبي صلى الله عليه وآله.



أكد ممثل اهالي محافظة خراسان الرضوية في مجلس خبراء القيادة بالجمهورية الاسلامية الايرانية، ان العدو بصدد ضرب ديننا بكل ما أوتي من قوة.



وفي كلمة ألقاها بمناسبة ليلة القدر في أحد مساجد بندر عباس، أشار آية الله احمد حسيني خراساني الى ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك، وقال: ان ليالي القدر تعتبر فرصة جيدة لبناء الذات، ولابد من الاستفادة من هذه الفرصة التي منحنها الله لنا، افضل الاستفادة.

وأضاف: ان ليلة القدر هي ليلة العودة الى الله.. هي ليلة علي عليه السلام، الشخص الذي يعتبر أقرب عباد الله الى الله بعد الذات المقدسة للنبي صلى الله عليه وآله.

وتابع: ان حياة علي عليه السلام، كان مملوءة بخدمة دين الله. حتى انه لم يغفل طيلة حياته لحظة واحدة عن مسار العبودية لله.

ورأى ان درس العدالة، هو احد اكبر الدروس التي قدمها الامام علي عليه السلام الى الانسانية، داعيا المسؤولين الى الاهتمام بالعدالة، وقائلا: ان عبادة المسؤولين اليوم تتمثل في تطبيق العدالة، فساعة واحدة في تطبيق العدالة بالمجتمع افضل عند الله من 70 سنة من العبادة.

وأردف: ان العدو اليوم وباستخدامه ما أوتي من قوة بصدد ضرب ديننا والمساس بإيماننا ورسالتنا وثقافتنا وثورتنا. فالعدو يبذل قصارى جهوده لإبعاد الشباب عن الاسلام. ونحن بدورنا نبذل جهودنا من خلال تعزيز الصلة مع الامام والقائد والشهداء، نحبط محاولات العدو، ونقول بضرس قاطع، اننا لن ننفصل عن علي عليه السلام وأهل بيته.