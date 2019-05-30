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جامعة طهران تستضيف منتدى "التقدم وفق النمط الإسلامي الإيراني"

ويهدف المنتدى أيضاً إلى خلق فرص للباحثين الشباب ورصد الأنشطة العلمية المتعلقة بالتقدم واستثمار الطاقات العلمية في البلاد بهدف الاستجابة للمتطلبات الأساسية المطروحة حول التقدم الإسلامي والإيراني.
رمز الخبر: ۴۱۴۲۹
تأريخ النشر: 28 May 2019

شبکة تابناک الاخبارية: ستستضيف جامعة طهران منتدىً يبحث تحقيق التقدم تحت شعار "التقدم وفق النمط الإسلامي الإيراني" في نسخته الثامنة.

ويركز المنتدى على مواضيع عدة بما فيها النماذج المساهمة في تحقيق الإجراءات المحفزة للتقدم وتحليلها في الظروف الراهنة ودراسة وتقييم التوجهات السياسية والاقتصادية والثقافية المؤثرة في دراسة مراحله الابتدائية ودور المعتقدات والقيم في تحقيقه.

كما سيركز المنتدى على العقبات والتحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية المؤثرة في تنفيذ وثيقة التقدم والتحديات على الصعد الهيكلية والأنظمة والمؤسسات في تنفيذها وكذلك الآليات التي تساهم في تحديثها وإصلاحها.

ويهدف المنتدى أيضاً إلى خلق فرص للباحثين الشباب ورصد الأنشطة العلمية المتعلقة بالتقدم واستثمار الطاقات العلمية في البلاد بهدف الاستجابة للمتطلبات الأساسية المطروحة حول التقدم الإسلامي والإيراني.

ويشار إلى أن المنتدى المذكور سيبدأ أعماله اعتباراً من 12 لغاية 13 حزيران/ يونيو وسيتم خلاله تقديم المقالات المتفوقة في مجال التقدم الإسلامي الإيراني.

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