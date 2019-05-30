عراقجي ينفي اي حوار مباشر او غير مباشر مع امريكا

وفي سياق متصل، اجرى عراقجي مباحثات مع وكيل الخارجية العمانية "بدر البوسعيدي"، مستعرضا خلالها اخر المستجدات بشان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في جميع المجالات.

شبکة تابناک الاخبارية: نفى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، خلال لقائه وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ، اي حوار مباشر او غير مباشر مع امريكا.

واكد عراقجي في هذا اللقاء، دور السلام والامن في منطقة الخليج الفارسي الستراتيجية؛ محذرا من السياسات المخربة الامريكية وبعض حلفاء هذا البلد على المنطقة.

وقال مساعد وزير الخارجية : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لإقامة علاقات متوازنة، بناءة وقائمة على اسس الاحترام والمصالح المتبادلة مع جميع الدول في منطقة الخليج الفارسي.

وشدّد عراقجي، على ان ايران لا تسعى الى التصعيد في المنطقة؛ مبينا ان انهاء الحظر وانتفاع جميع الدول الاقليمية من مصالح التعاون الاقتصادي يضمن الاستقرار والامن في المنطقة.

واعتبر مساعد وزير الخارجية، ان فرض الحظر على ايران سياسة فاشلة سبق وانه تم اختبارها مرارا ضد البلاد.

الى ذلك، تطرق وزير الخارجية العماني الى الظروف المتوترة في المنطقة؛ داعيا الاطراف جميعا الى ضبط النفس.

وفي سياق متصل، اجرى عراقجي مباحثات مع وكيل الخارجية العمانية "بدر البوسعيدي"، مستعرضا خلالها اخر المستجدات بشان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في جميع المجالات.