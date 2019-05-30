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فرقة إيرانية لحفظ وتلاوة القرآن تزور مساجد لبنان + صورة

کما زارت الفرقة مقر السفارة الإيرانية في بيروت وقامت بإجراء برامج عدة منها مراسم تلاوة القرآن الكريم وإحياء ليلة القدر وقراءة دعاء الجوشن الكبير وإلقاء الأناشيد الدينية الخاصة بصفات وسيرة الإمام علي (ع).
رمز الخبر: ۴۱۴۲۶
تأريخ النشر: 28 May 2019

زارت فرقة إيرانية باسم "شوق تلاوت" مسجد الحسنين (ع) عددا من المساجد في لبنان تزامناً مع ذكرى استشهاد الإمام علي (ع) حيث قام أعضائها بتلاوة القرآن الكريم حفظاً وتجويداً وقراءة الموشحات والاناشيد الدينية.

وأجرت الفرقة المذكورة برامج عدة منها تلاوة القرآن الكريم حفظاً من قبل الحافظ الإيراني اليافع أحمد آجلو كما ألقيت الأناشيد الدينية من قبل فرقة التواشيح ولاقت البرامج استقبالا لافتا من قبل المؤمنين اللبنانيين.

کما زارت الفرقة مقر السفارة الإيرانية في بيروت وقامت بإجراء برامج عدة منها مراسم تلاوة القرآن الكريم وإحياء ليلة القدر وقراءة دعاء الجوشن الكبير وإلقاء الأناشيد الدينية الخاصة بصفات وسيرة الإمام علي (ع).

ویشار إلى أن البرامج بثت مباشرة عبر قناة لبنان الوطنية.

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