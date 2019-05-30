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بورصة الطاقة في إيران تشهد معاملة 20 ألف طن من الغاز المسال

ويرى حسيني أن الاستمرار في عرض المشتقات النفطية من قبل شركة ستاره خليج فارس والسعر المطلوب وعرضها في البورصة سينمي اجتذاب الزبائن من مختلف الدول.
رمز الخبر: ۴۱۴۲۲
تأريخ النشر: 28 May 2019

أعلن المدير التنفيذي لبورصة الطاقة في إيران علي حسيني عن معاملة شحنة تزن 20 ألف طن من الغاز المسال التي عرضتها شركة ستاره نفت خليج فارس.

وقال حسيني أمس الأحد في تصريح أدلى به لمراسل فارس إن الشحنة المذكورة تم معاملتها بـ1.080 مليار ريال (الدولار الأميركي يساوي 42000 ريال).

وأضاف أن مقدمي الطلب على شراء الشحنة سجلوا طلبهم في نظام المعاملات الخاص بالبورصة الإيرانية عبر الشركات التابعة.

ولفت إلى أن المعاملة شهدت ارتفاعاً على صعيد وزن الشحنة بمقدار 10 آلاف طن مقارنةً بالمبيعات السابقة.

ويرى حسيني أن الاستمرار في عرض المشتقات النفطية من قبل شركة ستاره خليج فارس والسعر المطلوب وعرضها في البورصة سينمي اجتذاب الزبائن من مختلف الدول.

وأشار إلى أن الشركة المذكورة نجحت في بيع 40 ألف طن من الغاز المسال لحد الآن عبر سوق البورصة.

وفي سياق آخر نوه إلى أن الشركة باعت أيضاً شحنة من المذيب (402) بحجم30 ألف لتر بقيمة 170 مليار ريال (الدولار الأميركي يساوي 42000ريال) في الأسبوع الماضي كما أعرب عن تصوره ببيع الشركة مزيداً من منتجاتها خلال العام الجاري.

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