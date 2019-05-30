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ايران تحيي ذكرى استشهاد الامام علي (ع) + صور

وبهذه المناسبة، اقيمت بعد صلاة الظهر من يوم الاحد مراسم العزاء وقراءة المراثي بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد على الخامنئي في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، شارك فيها حشد غفير من ابناء الشعب الايراني بمختلف شرائحه.
رمز الخبر: ۴۱۴۲۱
تأريخ النشر: 28 May 2019

شبکة تابناک الاخبارية: أحيت جميع محافظات ايران ليل الاحد الاثنين ذكرى استشهاد امیر المؤمنين الامام على ابن ابي طالب (عليهما السلام) والتي تصادف مع ليلة القدر، ليلة الـ 21 من شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة، اقيمت بعد صلاة الظهر من يوم الاحد مراسم العزاء وقراءة المراثي بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد على الخامنئي في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، شارك فيها حشد غفير من ابناء الشعب الايراني بمختلف شرائحه.

وفی مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق) وتحديدا بمرقد الامام الرضا (عليه السلام) اقيمت مساء امس الاحد مراسم مماثلة احياء لذكرد استشهاد الامام علی (ع) حيث المراثي والاشعار التي تناغم هذا المصاب الجلل، بحضور الآلاف من زوار ثامن ائمة اهل البيت (ع).

وان ما يميّز الليلة الثانية من ليالی القدر (ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك- وفقا لمدرسة اهل البيت عليهم السلام) تزامنها مع ليلة استشهاد الامام علي (عليه السلام) وهو ما تجسد في مراسم احياء هذه الليلة المباركة حيث مجالس العزاء والرايات السوداء التي رفعت في ارجاء البلاد احیاء لهذه المناسبة الاسلامية العظمى.

وتجدر الاشارة هنا ايضا الى السنّة الحسنة التي دأب عليها الايرانيون سنويا بالتزامن مع ليالي القدر وذكرى استشهاد الامام علي (ع)، هي حملات التبرع بالدم، والتي اقيمت هذا العام ايضا في مختلف المحافظات بما فيها العاصمة طهران.

 

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